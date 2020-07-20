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В вернувшихся к плановой работе стационарах Москвы проведено 7 тыс. операций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В 20 московских стационарах, вернувшихся к плановой работе, проведено уже более 7 тыс. операций. Об этом рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова в понедельник, 20 июля.

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Плановая помощь для горожан доступна по всем медицинским профилям: хирургии, травматологии, кардиологии, терапии, неврологии, ортопедии, сосудистой хирургии, эндокринологии, урологии, гинекологии и другим, передает портал мэрии Москвы.

Госпитализация осуществляется с соблюдением всех эпидемиологических норм. Медицинский персонал прошел тестирование на коронавирус и в дальнейшем будет повторять его еженедельно. Пациенты также проходят проверку, и лечение начинается только после получения отрицательных результатов. Койки в палатах пациентов ставятся на увеличенном расстоянии друг от друга. В помещениях проводятся дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Потоки входящих и выходящих из зданий людей разделены. Все эти стандарты будут соблюдаться во всех учреждениях, возвращающихся к плановой работе.

На прошлой неделе к стандартному режиму работы вернулись больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница, филиал Центра дерматовенерологии и косметологии — клиника имени В.Г. Короленко на Косинской улице, а также филиал № 3 центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

30 июня Ракова рассказала о возвращении к плановой работе десяти столичных стационаров. Там было подготовлено порядка 6 тыс. коек.

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