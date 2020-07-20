Число обращений за пособиями по безработице в Москве сократилось почти на 90%, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Если в апреле в центр ежедневно поступало более 10 тыс. заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1,2–1,5 тыс. в день, то есть почти на 90% меньше», — сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это связано с тем, что рынок труда оживает: снимаются введенные ранее ограничения, компании возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места.

Отмечается, что безработные москвичи получают не только социальные выплаты, но и помощь в поиске работы. Для актуализации базы вакансий специалисты центра занятости ежедневно взаимодействуют с работодателями. Более 25 тыс. человек, потерявших работу, уже трудоустроились и снялись с учета.

Сегодня центр занятости населения предлагает порядка 72 тыс. вакансий.

Ранее, 7 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий безработным в течение лета.