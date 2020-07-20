Акцию по чтению вслух сибирских авантюрных романов проведут в Томске

В Томске 22–23 июля пройдет акция в поддержку сибирской литературы, чтения и библиотек. Жителей города и его гостей пригласят на камеру прочитать отрывки из романов «Томские трущобы» и «Человек в маске».

Как рассказала «РИА Томск» организатор акции Мария Могилатова, съемки пройдут с соблюдением социальной дистанции и масочного режима 22 июля на пересечении улиц Кузнецова и Кирова и 23 июля она пересечении улиц Обруб и Шишкова. Это те места, которые упоминаются в авантюрных романах, отрывки из которых будут читать.

По словам Могилатовой, есть уникальные по жанровым характеристикам произведения писателя Валентина Курицына (НЕ-Крестовского), которые забыты. Цель этой акции — привлечение внимания читателей к богатой сибирской литературе.

Ранее Могилатова подготовила переиздание полной версии криминального романа «Томские трущобы» Не-Крестовского. В нем описывается преступный мир города конца XIX века. Есть планы выпустить этот роман в формате аудиокниги.