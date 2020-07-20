В Иране казнили обвиняемого в шпионаже и передаче данных о Сулеймани

Власти Ирана казнили Махмуда Мусави Маджда, который обвинялся в шпионаже на ЦРУ, а также передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что Маджда, которого также обвинили в работе на израильскую разведку «Моссад», казнили утром в понедельник, 20 июля.

Как пишет «РИА Новости», дело против осужденного было начато еще до гибели генерала Сулеймани и к операции США против иранского военного не имеет отношения.

31 декабря десятки протестующих напали на посольство США в Багдаде. 3 января американские ВВС нанесли удар по аэропорту Багдада, был убит генерал Касем Сулеймани, которого Вашингтон счел причастным к нападению.