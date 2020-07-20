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Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии. Об этом 20 июля написал в Twitter Баренд Лейтц, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.

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«На четвертый день саммита Европейского совета его председатель (Шарль Мишель. — Ред.) завершил пленарное заседание. 27 стран ЕС встретятся позднее сегодня в 14:00 (15.00 мск)», — отметил он.

Саммит ЕС, на котором лидеры пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета, возобновится днем в понедельник, пишет Би-би-си 20 июля.

Переговоры стран ЕС, пытающихся достичь соглашения о фонде восстановления после коронавируса, растянулись на четвертый день. Сообщается, что между лидерами, которые пытаются договориться о сделке, наблюдаются глубокие противоречия.

Ранее, 19 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик.

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