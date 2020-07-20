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Ребенок пострадал при падении горки на детской площадке в Бийске

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В Бийске на детской площадке незакрепленная горка упала на восьмилетнюю девочку. У ребенка диагностировали повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части. Девочка госпитализирована.

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Как сообщает altapress.ru, инцидент произошел на улице Ленинградской. Девочка хотела скатиться с горки, но она пошатнулась, потому что не была закреплена. В итоге ребенок упал с высоты, а сверху на него обвалилась и сама конструкция.

Агентство, со ссылкой на местных жителей, пишет, что детская площадка не закреплена ни за одной организацией.

В управляющей компании родителям пострадавшей сказали, что площадка ей не принадлежит. Однако в правоохранительных органах, куда обратилась мама девочки, выяснили, что территория всё же относится к этой УК.

30 июня сообщалось, что в брянском поселке Суземка ребенок травмировался на качелях. Их перенесли во двор на время строительных работ, но при этом не оградили и не выставили знаки, запрещающие использование.

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