Три населенных пункта в Забайкалье ввели режим ЧС после штормового ветра

Три населенных пункта в Забайкалье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий шквалистого ветра с дождем и градом. Об этом сообщил замглавы администрации Агинского Бурятского округа Солбон Цыренов.

ЧС введена в поселке Новоорловск и селах Кункур и Цокто-Хангил. Во всех повреждены линии электропередач, крыши зданий, в том числе жилых, и дороги. Также имеются подтопления, в Кункуре поврежден зерноочистительный агрегат, в Цокто-Хангиле — пункт стрижки овец, в Новоорловске затоплен подвал детского сада, передает «Чита.Ру».

Электричество и связь во всех пунктах восстановлены, ущерб оценивается.

Штормовой ветер прошел по Забайкальскому краю 16 июля. По информации регионального управления МЧС, на 20 июля прогнозируется ветер скоростью 3-8 м/с ночью с порывами до 13 м/с и 8-13 м/с днем, возможны порывы до 15-20 м/с.