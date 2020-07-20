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На Байкале ликвидировали нефтяное пятно после утечки топлива с катера

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Фото: baikalproc.ru
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Спасатели ликвидировали нефтяное пятно на озере Байкал, образовавшееся 16 июля в результате утечки топлива с частного катера. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова в разговоре с ТАСС.

«Пятно полностью очистили. Судно поставили на воду и вывезли его для того, чтобы отремонтировать. Причины выясняются, судно надо полностью обследовать, чтобы понять, кто виноват, была ли пробоина», — сказала она.

Результаты проб воды, по ее словам, будут готовы в ближайшее время.

Также свою проверку 17 июля начало Восточно-Сибирское следственное управление СКР на транспорте.

16 июля на Байкале пришвартованное судно столкнулось с причалом. В результате пострадавших нет, однако в воду попали нефтепродукты из топливного бака. Специалисты устанавливают размер ущерба.

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