Александр Златкин стал новым министром по делам ГО и ЧС в Приморье

Александр Златкин назначен на должность министра по делам ГО и ЧС Приморского края. Врио министра представил в понедельник, 20 июля, губернатор Олег Кожемяко на совещании с руководителями органов исполнительной власти.

По словам главы региона, одной из главных задач Александра Златкина на новой должности является совершенствование системы гражданской защиты региона.

Александр Златкин начинал трудовую деятельность в качестве механика на судах Дальневосточного морского пароходства. В период с 1996 по 2019 годы проходил военную службу, является полковников запаса.

Кроме того, новый министр награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ведомственными медалями и нагрудными знаками, пишет «РИА Новости».