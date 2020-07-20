Российские и турецкие военные провели патрулирование в Эль-Хасаке

Российские и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака, протяженность маршрута составила 55 км. Об этом сообщил в понедельник, 20 июля, офицер российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Казаков.

По его словам, военные проверили пять населенных пунктов. Колонну сопровождали два российских вертолета Ми-8.

Казаков пояснил, что задачей российских и турецких военных было убедиться в том, что на территории вдоль границы с Турцией нет курдских отрядов самообороны, так как совместным меморандумом двух государство определена 30-километровая свободная от них зона.

После патрулирования представители командования российской и турецкой армии провели совещание, где обсудили маршрут следующего совместного мероприятия.

Ранее в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контрадмирал Александр Щербицкий сообщил, что российские военные продолжают в Сирии реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании принятого 22 октября 2019 года. По его словам, военные РФ продолжили патрулирование подразделениями военной полиции по маршрутам в провинциях Хасеке и Ракка.