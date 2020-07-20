Король Саудовской Аравии попал в больницу с воспалением желчного пузыря

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование в одной из больниц Эр-Рияда. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

У 84-летнего монарха диагностировано воспаление желчного пузыря. Отмечается, что младший брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять «ряд обязанностей» эмира.

Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд стал королем после смерти своего брата Абдаллы. В 2012 году скончался, находившийся на лечении в Швейцарии наследный принц Саудовской Аравии Наиф бен Абдель Азиз аль-Сауд, и занимавший тогда пост министра обороны, принц Салман бен Абдель Азиз стал одним из наиболее вероятных претендентов.

В прошлые годы СМИ сообщали, что монарх перенес инсульт и сложную операцию на позвоночнике.