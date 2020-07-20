Друг Ефремова рассказал о досуге актера на домашнем аресте

Друг актера Михаила Ефремов, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, рассказал, чем тот занимается на домашнем аресте.

По его словам, артист читает новинки современной литературы, на которые раньше не хватало времени, пишет, смотрит кино и сериалы. Ему разрешено общаться с женой и детьми.

«Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только — минералку», - добавил друг Ефремова в беседе с kp.ru.

По его словам, домашний арест актер отбывает в своей квартире, больше всего времени он проводит в своем кабинете, который называет «берлогой».

Друг Ефремова отметил, что получает новости о нем от его жены Софьи Кругликовой.

Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и протаранил Lada. От полученных травм умер 58-летний водитель российской машины Сергей Захаров.

Позже в организме зачинщика аварии нашли алкоголь и наркотики. Однако, по данным медиков, видимых следов инъекций у актера нет.

После завершения расследования уголовного дела, 6 июля, Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.