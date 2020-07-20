В российских регионах ликвидируют последствия непогоды

В Ростовской области откачали около 8,5 тыс. куб. м воды. Эвакуировано более 100 машин, почти 250 жителям понадобилась помощь. Последствия дождевого паводка ликвидировали 1,7 тыс. человек.

В Ростове-на-Дону ливни повредили мемориальный комплекс жертвам фашизма. Из-за непогоды в районе памятника обрушился склон. Осевший грунт вымыло на надгробье и «дорогу скорби». Это место — крупнейшее в РФ захоронение жертв холокоста.

В Подмосковье вода ушла из 39 дачных домов. В Можайском и Наро-Фоминском городских округах остаются подтопленными 25 жилых зданий. В Подмосковье затоплены и перелиты два участка дороги. Развернут оперативный штаб по контролю. В Ставропольском крае подтоплены 67 придомовых территорий с населением около 200 человек. Уровень воды падает, пострадавших нет.

В 11 регионах РФ восстанавливают поврежденные кровли зданий. Сильный ветер повредил крыши в Карачаево-Черкесии, в Рязанской, Тульской областях, в Забайкальском крае и других субъектах страны. Там прошел дождь с градом, порывы ветра достигали 29 м/с.