В России подвели итоги международного конкурса «Мой первый бизнес»

Подвели итоги международного конкурса «Мой первый бизнес». Накануне, в рамках проекта прошел онлайн-фестиваль CapFest. Завершилась федеральная «Битва проектов». В состязании участвовали 22 региональные команды. Конкурсанты представили свои бизнес- и соцпроекты. Первое место на конкурсе заняла команда из Москвы. Второе — у Нижнего Новгорода, третье — у Краснодара. Лучшим участникам зачислят дополнительные баллы к ЕГЭ. Конкурс — часть президентской платформы «Россия — страна возможностей».