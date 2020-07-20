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В Петербурге огонь охватил квартиру в жилом доме

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Фото: РЕН ТВ
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В Санкт-Петербурге в понедельник, 20 июля, загорелась одна из квартир в многоэтажном доме на улице Гаванской. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара.

На кадрах видно, как огонь охватывает одну из квартир здания

Информация о пострадавших уточняется. Причины пожара пока неизвестны.

18 июля произошел пожар на складе магазина торговой сети «Пятерочка», который расположен рядом с жилым многоквартирным домом возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

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