В Петербурге огонь охватил квартиру в жилом доме
В Санкт-Петербурге в понедельник, 20 июля, загорелась одна из квартир в многоэтажном доме на улице Гаванской. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара.
На кадрах видно, как огонь охватывает одну из квартир здания
Информация о пострадавших уточняется. Причины пожара пока неизвестны.
18 июля произошел пожар на складе магазина торговой сети «Пятерочка», который расположен рядом с жилым многоквартирным домом возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.