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Расчеты С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1» отразили условный удар крылатых ракет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) отразили удар крылатых ракет и боевых дронов условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

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Отмечается, что учебно-боевая задача расчетами была выполнена успешно. Комплексы защитили критически важные объекты на Черноморском побережье от условных ударов в рамках внезапной проверки боеготовности.

О внезапной проверке боеготовности войск сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что соответствующее поручение отдал глава государства Владимир Путин.

Ранее, 18 июля, Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности войск.

Вместе с тем официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже успела осудить Россию за несоблюдение условий прозрачности при проведении проверки боеготовности.

Ожидается, что внезапная проверка боеготовности войск закончится 21 июля. Всего запланировано более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.

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