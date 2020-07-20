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«Коммерсант» узнал об утечке данных 20 млн пользователей VPN-сервисов

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Фото: Depositphotos
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Личные данные 20 млн пользователей бесплатныx VPN-сервисов, среди которых могут быть десятки тысяч россиян, попали в открытый доступ. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет газета «Коммерсант».

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Отмечается, что данные болеe 20 млн пользователей в открытом доступe обнаружилa исследовательская командa vpnMentor.

По ее информации, на незащищенном сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, а также данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей.

Общий объем обнародованных данных — 1,2 ТБ, у многих приложений более 1 млн скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг — выше 4,5, уточняет издание со ссылкой на vpnMentor.

Опрошенные газетой эксперты напоминают, что бесплатные VPN-решения популярны в России с учетом большого количества заблокированных зарубежных сайтов. При этом, по словам специалистов, среди пользователей скомпрометированных сервисов могут быть десятки и даже сотни тысяч россиян.

По мнению экспертов, утечка данных показала незащищенность сервисов, обещающих анонимность в интернете, и может привести как к спам-рассылкам и фишингу, так и к шантажу пользователей, решивших получить доступ к запрещенным в РФ сайтам.

16 июля сообщалось, что в Госдуму внесли проект закона, предусматривающий штрафы провайдерам и владельцам сайтов за отказ удалять запрещенную информацию.

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