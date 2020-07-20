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Трамп заявил о победе США в двух «прекрасных мировых войнах»

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Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 19 июля, в интервью телеканалу Fox News, говоря о переименовании некоторых американских военных баз, заявил, что страна выиграла «две прекрасные мировые войны».

Глава Белого дома намерен наложить вето на на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет положение о переименовании фортов, носящих имена генералов Конфедерации, например форты «Брэгг» и «Роберт Ли». Американский лидер подчеркнул, что не собирается обращать внимание на мнение военных и собирается сам решать, будут ли базы переименованы или же останутся со своими названиями.

«Мы выиграли... две прекрасные мировые войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из «Форта-Брэгг»... А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что не верит результатам опросов, проведенных по поводу переименования форта.

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США на прошлой неделе предложил выделить армии $1 млн на переименование объектов, сооружений, дорог и улиц, которые носят имена лидеров и офицеров-конфедератов.

Впервые о том, что в Белом доме даже не будут рассматривать возможность переименования военных объектов, Трамп в начале июня.

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