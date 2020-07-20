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Российские медики выявили антитела к коронавирусу у испытавших вакцину

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Российские медики выявили антитела к коронавирусу у второй группы добровольцев, которые участвовали в испытаниях вакцины в главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

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По его словам, имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев были выявлены необходимые антитела к коронавирусу. Кроме того, Борисевич отметил, что компоненты препарата хорошо переносимы человеком и безопасны. Вторая и последняя группа из 20 добровольцев уже готовится к выписке, которая состоится в понедельник, 20 июля.

В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины против коронавируса, разработанной совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Сейчас ученым предстоит долгая аналитическая работа, необходимо составить отчеты, представить результаты исследований, а также начать государственную регистрацию вакцины. Отмечается, что в ходе доклинических испытаний использовалась разработанная в 48 ЦНИИ методология количественной оценки возбудителя, а также лабораторная модель, позволяющая воспроизводить протекание острого респираторного заболевания, в частности SARS-CoV, для оценки защитной эффективности лекарств.

16 июля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург добавил, что прививку от коронавируса следует в первую очередь сделать учителям, пожилым людям и гражданам, которые живут и работают в замкнутых коллективах.

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