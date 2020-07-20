Демократы требуют расследовать применение силы при разгоне митингов

Председатели-демократы трех комитетов в Палате представителей Конгресса США в воскресенье, 19 июля, потребовали проведения расследования об использования вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств при разгоне беспорядков в городе Портленд (штат Орегон) и в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном письме конгрессменов.

Документ подписали главы юридического комитета, комитетов по внутренней безопасности, а также по надзору и правительственной реформе Джерролд Надлер (от штата Нью-Йорк), Бенни Томпсон (от штата Миссисипи) и Кэролин Мэлони (от штата Нью-Йорк).

Ранее в субботу губернатор штата Орегон Кейт Браун, также представитель Демократической партии, потребовала от президента США Дональда Трампа вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значения»)

По мнению политиков в столице и Портленде была нарушена первая поправка к конституции США, которая гарантирует свободу собраний.

«Правовая основа такого применения силы так и не была объяснена, и, откровенно говоря, совсем не ясно, имеют ли генеральный прокурор и исполняющий обязанности министра полномочия в таком ключе задействовать сотрудников федеральных правоохранительных органов», — цитирует ТАСС письмо политиков-демократов на имя генеральных инспекторов Минюста и Министерства внутренней безопасности США Майкла Хоровитца и Джозефа Каффари.

По их мнению, генеральный прокурор США Уильям Барр «не обладает неограниченными полномочиями» отдавать такие распоряжения. Кроме того, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф, отмечают председатели комитетов, «похоже, полагается на непродуманное распоряжение по защите исторических статуй и памятников в качестве оправдания для ареста американских граждан под покровом ночи».

Ранее в тот же день Трамп заявил, что федеральные власти «пытаются помочь Портленду, а не навредить ему». «Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьезная проблема!» — написал президент в Twitter.

Вулф неоднократно предупреждал о готовности Министерства внутренней безопасности взять подобные ситуации в городах страны под контроль и восстановить общественный порядок.