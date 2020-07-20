ВМФ начал перевооружение частей авиации на высокоточные системы «Гефест»

Авиация Военно-морского Флота (ВМФ) России приступила к переоснащению своих Су-24М на современные прицельно-навигационные комплексы СВП-24 «Гефест». Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны России.

Отмечается, что новые системы позволят самолетам атаковать не только сухопутные, но и надводные цели. Кроме того, прицел в несколько раз повышает точность ударов неуправляемыми бомбами по сравнению с обычными.

Экипажи Черноморского флота первыми получили новинку. Испытывать ее они начали в начале 2020 года. В ближайшее время испытания начнут также пилоты Северного и Балтийского флотов.

«Су-24 довольно старый самолет. У модернизированного варианта Су-24М изначально прицельный комплекс был гораздо лучше, чем у базовой версии. Кроме того, более совершенное навигационное оборудование позволяет ему быстрее зайти на цель», — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко.

Кроме того, Горбенко отметил, что еще одно преимущество данных систем заключается в том, что данные о цели на комплекс авианаводчики могут передавать в автоматическом режиме и компьютеры выполнят свою работу без вмешательства летчика

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