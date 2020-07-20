Главы МИД стран Балтии и Германии встретятся в Таллине

В Эстонии в понедельник, 20 апреля, пройдет встреча министров иностранных дел Балтии и Германии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу примет в Таллине своих коллег из Латвии Эдгара Ринкевича, Литвы Линаса Линкявичюса и Германии Хайко Мааса.

В ходе четырехсторонней встречи планируется обсудить актуальные вопросы тематики Европейского союза, региональной и глобальной внешней политики и политики безопасности, в том числе Восточного партнерства, отношений с Россией и Китаем, диалога с Турцией, ситуацию в Сирии и Ливии.

После совместной пресс-конференции Рейнсалу встретиться с главой внешнеполитического ведомства Германии Маасом.

17 июля Госдума направила в МИД России материалы в отношении некоторых прибалтийских СМИ, со стороны которых зафиксированы попытки распространения деструктивной информации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 июля заявила о том, что Москва изучает обращение Совета Федерации с призывом ввести ответные меры в связи с положением российских СМИ в странах Прибалтики.

10 июля временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ призвала МИД России изучить возможность введения ответных политических мер против властей Латвии и Литвы после запрета трансляций российских телеканалов группы RT, а также в отношении властей Эстонии из-за ситуации с агентством Sputnik.

В конце июня Рига запретила вещание семи телеканалов RT, объяснив решение тем, что они находятся в «единоличном ведении» российского телеведущего, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, против которого Совет Евросоюза ввел санкции.

По этой же причине подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению запретила 8 июля трансляцию российских телеканалов RT.

В марте этого года в Латвии и Эстонии вынудили Первый балтийский телеканал (ПБК) закрыть передачу «Новости Эстонии», которая считалась самой популярной информационной передачей среди русскоязычного населения в этой стране.