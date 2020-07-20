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В РФ подтвердили право граждан на выплату по страховке от невыезда за рубеж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Страховые компании должны выплачивать возмещение по страховке от невыезда за границу. По заявлениям потребителей финуслуг на отказ страховщиков от таких выплат в период пандемии финомбудсмен Юрий Воронин чаще всего принимал положительное решение. Жалобы на отказ от выплаты возмещений по страховке от невыезда заняли третье место (7.8%) по количеству специфических “коронавирусных” обращений к уполномоченному. Страховщики ссылались на форс-мажор и обстоятельства непреодолимой силы.

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«Условиями договоров некоторых страховых компаний была предусмотрена возможность возврата части страховой премии в случае, если срок страхования не наступил. Отказ финансовой организации в выплате страхового возмещения не обоснован в случае, если соответствующий риск был принят на страхование», — пояснили «Известиям» в пресс-службе финуполномоченного.

При этом сумма страхового возмещения зависит от условия договора, как правило, это премия за вычетом части на услуги страховой компании, уточнили в пресс-службе омбудсмена.

Если граждане еще не решили свой вопрос со страховой компанией, то у них есть достаточно времени, чтобы это сделать. По словам Юрия Воронина, «коронавирусные» обращения будут поступать ещё долгое время, так как законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» предусмотрен трехлетний срок обращения к финансовому уполномоченному со дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

На первом месте (60,1%) среди жалоб в период пандемии оказались проблемы с ОСАГО (отказ из-за карантина в предоставлении транспортного средства для независимой экспертизы), на втором (19%) - уклонение от возвращения страховки при досрочном расторжении договоров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Страховая порука: можно ли вернуть деньги за несостоявшийся тур

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