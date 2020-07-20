Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Военные ТОФ совершили марш и загрузились на десантные корабли в рамках проверки
Мир
Российские военные в Сирии продолжили патрулирование в Хасеке и Ракке
Армия
На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде
Армия
Военный медик заявил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19
Спорт
«Локомотив» обеспечил себе серебряные медали Чемпионата России

Полицейские отпустили задержанного после пожара в соборе во французском Нанте

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанный ранее в воскресенье,19 июля, в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском городе Нант был отпущен на свободу. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Ранее телеканал сообщал, что французская полиция задержала 39-летнего мужчину, мигрант, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара.

Канал сообщает, что мужчина ответил полицейским на вопросы «в связи с его рабочим расписанием». Следователи решили не оставлять его под стражей и после 22.00 (23.00 мск) отпустили.

При этом прокурор Нанта Пьер Сенес заявил, что задержанного решили отпустить «без дальнейшего судебного преследования», поскольку он не причастен к совершению преступных действий.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел накануне утром. В результате сгорели витражи и старинный орган, а также безвозвратно утрачено несколько реликвий истории Нанта.

Прокуратура города начала расследование по подозрению в умышленном поджоге здания. СМИ отмечали, что на территории собора было три очага возгорания.

Впоследствии представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа сообщил, что огонь в соборе потушили, но пожарные будут оставаться на месте и ночью.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил надежду, что реставраторы в кратчайшие сроки восстановят кафедральный собор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020