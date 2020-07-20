Полицейские отпустили задержанного после пожара в соборе во французском Нанте

Задержанный ранее в воскресенье,19 июля, в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском городе Нант был отпущен на свободу. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Ранее телеканал сообщал, что французская полиция задержала 39-летнего мужчину, мигрант, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара.

Канал сообщает, что мужчина ответил полицейским на вопросы «в связи с его рабочим расписанием». Следователи решили не оставлять его под стражей и после 22.00 (23.00 мск) отпустили.

При этом прокурор Нанта Пьер Сенес заявил, что задержанного решили отпустить «без дальнейшего судебного преследования», поскольку он не причастен к совершению преступных действий.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел накануне утром. В результате сгорели витражи и старинный орган, а также безвозвратно утрачено несколько реликвий истории Нанта.

Прокуратура города начала расследование по подозрению в умышленном поджоге здания. СМИ отмечали, что на территории собора было три очага возгорания.

Впоследствии представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа сообщил, что огонь в соборе потушили, но пожарные будут оставаться на месте и ночью.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил надежду, что реставраторы в кратчайшие сроки восстановят кафедральный собор.