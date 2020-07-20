Главы немецких земель обратились к США с призывом не выводить войска

Премьер-министры четырёх федеральных земель Германии обратились к властям США с просьбой не сокращать численность американских войск, размещенных на территории страны. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо немецких федеральных чиновников членам конгресса Соединенных Штатов.

С таким призывом выступили главы Баварии, Рейнланд-Пфальца, Баден-Вюртемберга и Гессена, где находятся базы США.

«Мы просим вас поддержать нас, поскольку мы стремимся не разорвать узы дружбы, а укрепить ее и обеспечить в будущем присутствие США в Германии и Европе», — говорится в документе.

1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации 9,5 тыс. американских. Это, по словам американского лидера, усилит «сдерживание России» и улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе.

24 июня президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой в Вашингтоне заявил, что переброска части американских войск из Германии в Польшу станет «сильным сигналом» для России.

В начале июня Дональд Трамп пообещал сократить численность американских войск в Германии из-за того, что Берлин, по его мнению, недостаточно платит за размещение военных. Отмечалось, что контингент могут сократить с 35 тыс. до 25 тыс. человек.

При этом демократы внесли в конгресс законопроект с призывом не допустить вывода военных из Европы, так как это якобы подвергнет европейцев угрозе со стороны РФ.

18 июня посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить запугивать американцев и европейцев несуществующей «российской угрозой».