Восемнадцать военных погибли при атаке боевиков на севере Нигерии

Пятнадцать солдат и три офицера погибли, попав в засаду, устроенную боевиками в штате Кацина на севере Нигерии. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает газета Vanguard со ссылкой на источники.

По их данным в субботу вечером военные передвигались в районе города Джибия, когда боевики открыли огонь с близлежащих холмов. В результате стрельбы погибли майор, капитан, лейтенант и 15 военнослужащих армии Нигерии.

Также источники газеты сообщили, что большое число военных в ходе нападения получили ранения и были доставлены в больницу.

Вместе с тем представитель ВС Нигерии Бернард Оньеуко заявил, что в ходе атаки погиб только один офицер и два рядовых военнослужащих. По его словам, военные уничтожили 17 вооруженных боевиков во время рейда на их лагерь в Кацине.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что семь человек погибли и пятеро пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в штате Кацина на севере Нигерии.