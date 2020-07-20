На Тверской улице в Москве из-за ДТП перекрыли две полосы

В центре Москвы на Тверской улице произошла авария с участием двух автомобилей. Перекрыто движение по двум полосам. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.

Столкновение произошло около 22:00. По словам источника агентства, пострадал один человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в этот же день стало известно о ДТП с участием четырех автомобилей, включая две маршрутки, которое произошло на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова в Москве.