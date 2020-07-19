«Локомотив» обеспечил себе серебряные медали Чемпионата России

Московский футбольный клуб «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата России и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 после поражения «Краснодара» от столичного «Динамо».

«Краснодар» дома в воскресенье, 19 июля в рамках перенесенного матча 23-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) уступил «Динамо» со счетом 0:2. Этот матч был отложен с 21 июня на 19 июля из-за того, что «Динамо» не смогло вылететь на игру против «Краснодара» в связи с тремя случаями заражения коронавирусом среди футболистов клуба, сообщает «РИА Новости».

«Локомотив», в активе которого 54 очка, после неудачи краснодарского клуба не опустится ниже второго места, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Краснодар», с 49 очками, располагается на третьей строчке и за один тур до конца турнира уже не догонит железнодорожников в таблице. На четвертом месте идет московский ЦСКА (47).

Ранее 19 июля петербургский «Зенит» в полуфинале Кубка России по футболу одержал победу над московским «Спартаком». Встреча двух команд, которая прошла в Петербурге, завершилась со счетом 2:1.