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На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На сайте Минобороны России появился специальный мультимедийный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду, который состоится 26 июля. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Отмечается, что посетители портала смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада, как в Санкт-Петербурге, так и в Кронштадте. Кроме того, пользователи могут посмотреть схемы построений кораблей, которые задействованы в военно-спортивных праздниках, а также с воздушной и наземной составляющими мероприятия.

Также в новом разделе на сайте Минобороны России в виде инфографики представлена информация о проведении 26 июля военно-морских парадов на базах ВМФ России в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе. Посмотреть данный раздел можно с любого устройства.

В Минобороны рассказали, что всего в Северной столице в военно-морском параде будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, среди которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Бойкий» и «Стойкий», подводные лодки «Санкт-Петербург» и «Петропавловск-Камчатский» и многие другие.

В небе на Петербургом пролетят современные истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, а также фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, самолета-амфибии Бе-200 и Бе-12, противолодочные самолеты, вертолета Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

16 июля сообщалось, что ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят в Никольский морской собор Кронштадта в преддверии Главного военно-морского парада.

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