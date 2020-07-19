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Военные ТОФ совершили марш и загрузились на десантные корабли в рамках проверки
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Военные ТОФ совершили марш и загрузились на десантные корабли в рамках проверки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке, в рамках внезапной проверки боеготовности войск флота, в воскресенье, 19 июля, совершили марш на технике и в районе бухты Малая Лагерная загрузились на большие десантные корабли, сообщили в Минобороны.

Десантники-штурмовики высадился с быстроходных лодок на берег и провел учебный бой, в ходе которого закрепился на плацдарме.

Водители бронетранспортеров БТР-82А тренировались в преодолении водных преград с проверкой герметичности. Морские пехотинцы отработали вход машин в воду, развертывание в боевой порядок, движение в составе подразделения на плаву, умение держать дистанцию.

Накануне участок побережья, где пройдут основные учения, был обследован водолазами.

Большие десантные корабли «Николай Вилков», «Ослябя», «Адмирал Невельской» и «Пересвет» по очереди погрузили десант методом «на упор», после чего перешли в назначенный район ожидания.

Всего к мероприятиям в рамках внезапной проверки боеготовности на ТОФ привлечено порядка 4 тыс. морских пехотинцев 500 единиц боевой и специальной техники, корабельные и береговые ракетные соединения, а также морская авиация.

Ожидается, что внезапная проверка боеготовности войск закончится 21 июля. Всего запланировано более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.

Ранее, 18 июля, Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности войск.

Вместе с тем официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже успела осудить Россию за несоблюдение условий прозрачности при проведении проверки боеготовности.

О внезапной проверке боеготовности войск сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что соответствующее поручение отдал глава государства Владимир Путин.

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