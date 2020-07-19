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МИД России не подтвердил освобождение двух россиян в Ливии
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МИД России не подтвердил освобождение двух россиян в Ливии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В МИД России не подтверждают появившиеся сообщения об освобождении двух российских граждан и их передачу Турции. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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19 июля телеканал Al-Hadath со ссылкой на собственные источники сообщил, что заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Турции двух задержанных в 2019 году россиян.

Накануне официальный представитель МИД России Марии Захаровой заявила, что Москва получила письменные заверения от главы МИД ПНС Ливии Мухаммеда Тахира Сиялаы в том, что вопрос с освобождением россиян будет решен в ближайшее время.

В июле прошлого года Генеральная прокуратура ливийского ПНС сообщила о задержании двоих россиян, сотрудников ФЗНЦ, якобы за «вмешательство в предстоящие выборы» главы североафриканского государства. По данным правоохранительных органов Ливии, россияне два раза встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом.

В январе 2020 года член Общественной палаты России Александр Малькевич направил главе ПНС Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием отпустить Шугалея и Суэйфана, удерживаемых властями Триполи.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент Хафтара, а на западе, в Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС Сарраджа.

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