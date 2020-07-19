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Среднюю сумму взятки подсчитали в Оренбургской области

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С января по июнь в Оренбургской области совершили 283 коррупционных преступления. Общая сумма полученных взяток составила 742 тыс. рублей, а средняя за один случай — 25,6 тыс. рублей, рассказали в региональной прокуратуре. Эта статистика существенно снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Наибольшее число коррупционных преступлений зарегистрировали в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бугуруслане и Бузулуке. Перед судом за этот период предстали 96 человек, обвиненных во взяточничестве, присвоениях и подобных нарушениях закона, передает РИА «Оренбуржье».

«Наиболее подверженными коррупционными проявлениями оставались сферы освоения бюджетных средств, жилищно-коммунального хозяйства и правоохранительной деятельности», — уточнили в прокуратуре Оренбургской области.

В России стали чаще выявлять преступления, связанные с мелким взяточничеством (до 10 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры РФ, опубликованные в сборнике «Состояние преступности в России за январь 2020 года». Согласно статистике, число подобных преступлений выросло на 43,1% — с 364 до 521 случая.

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