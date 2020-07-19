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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.

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«Традиционное — не дождетесь», — сказала Эйсмонт в ответ на просьбу «РИА Новости» прокомментировать распространенные заявления о том, что белорусский лидер попал в больницу.

Слухи о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко начали ранее в этот же день расходиться по разным Telegram-каналам.

В частности, в Telegram-канале «Компромат Беларусь» появилась информация о том, что у Лукашенко гипертонический криз.

В начале июля президент Белоруссии заявил, что страна победила в борьбе с этой инфекцией. По его словам, в сражении с коронавирусом государство продемонстрировало «политическое здравомыслие и народную мудрость».

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