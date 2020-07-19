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Омбудсмен рассказала о состоянии избитого отчимом двухлетнего мальчика

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Двухлетний мальчик, которого избивал отчим, находится в больнице и его состояние стабильное. Об этом заявила в воскресенье, 19 июля, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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«Сейчас в этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Правоохранительные органы, сотрудники ПДН работают, выясняют нюансы, разыскивают родственников. Для нас важно, что состояние малыша стабильное и его жизни сейчас ничто не угрожает», — приводит телеканал РЕН ТВ слова Мишоновой.

Она отметила, что ближайшее время мальчик проведет в больнице под наблюдением врачей и медперсонала.

Ранее 19 июля следователи в Московской области задержали мужчину, который признался, что систематически избивал своего двухлетнего пасынка из-за чувства неприязни.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Кроме того, региональное управление СК в отношении 29-летней матери ребенка возбудило уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Обстоятельства этого дела поручено проверить Дмитровской городской прокуратуре. Они установят причины и условия произошедшего.

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