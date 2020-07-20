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Эксперты не ждут второй волны коронавируса в крупных городах

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Общий подъем заболеваемости респираторными инфекциями осенью будет, но оценить, какой вклад туда внесет новый коронавирус, пока невозможно, рассказали «Известиям» эксперты.

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Тем не менее, второй волны в тех городах, где выработался коллективный иммунитет, уже не будет.

— В этом году к перечню возбудителей острых респираторных заболеваний, который у нас стандартно присутствовал, добавится еще новый коронавирус, потому что человечество от него, к сожалению, не избавилось к лету, — уверен заведующий лабораторией экологии микроорганизмов . — Это будет компонент острых респираторных заболеваний. В какой мере он себя проявит на фоне других инфекций? Это еще не известно.

Вирусолог Михаил Щелканов напомнил о явлении, которое называется интерференцией вирусов. Это — подавляющее действие одного вируса на размножение другого и течение инфекционного процесса, вызываемого последним.

— Установили, что после заболевания одним вирусом другим заразиться сложно некоторое время. Но это всё индивидуально и с точки зрения вируса, и с точки зрения организма пациента, — считает эксперт.

Как этот компонент себя проявит среди других, мы увидим только в процессе прямого эксперимента, то есть в процессе анализа эпидемической ситуации осенью.

Ранее в интервью «Известиям» Вирусолог Павел Волчков дал свой прогноз на развитие эпидемии в России. Он считает, что в Москве вторая волна заболеваемости уже невозможна, а количество зараженных в день начнет снижаться и достигнет нулевого значения в конце августа. Однако, по словам эксперта, в столицу еще долго будут завозить инфекцию из регионов, которые стали «подбирать» коронавирус с запозданием.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В Москву из окраин: возможные повороты эпидемии COVID-19 в России

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