Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии
Общество
Умер вице-премьер Самарской области
Мир
Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
Мир
Эрдоган оценил ход работ по преобразованию Айя-Софии в мечеть
Общество
Нижегородцам рекомендовали не выходить на улицу из-за запаха газа

Прокуратура проверит дело избитого отчимом ребенка в Подмосковье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура приступила к проверке по факту избиения мужчиной его двухлетнего пасынка в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства по Московской области.

Пока суд не разлучит их: систему опеки и усыновления ждут перемены
Сенаторы предложили сократить перечень оснований для изъятия детей из семьи

«Прокуратурой Московской области в ходе проверки, проведение которой поручено Дмитровской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего», — заявил собеседник информагентства.

Ранее в региональном управлении СК по Московской области сообщили, что задержали молодого человека, который подозревается в истязании своего двухлетнего пасынка. По предварительным данным, систематические избиения ребенка продолжались с начала июля. На допросе мужчина заявил, что применял силу из-за неприязни.

Следователи уже опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Московской области, ребенок госпитализирован, а в отношении его 29-летней матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В Красноярске 15 июня женщина избила в лифте дома маленькую девочку. Ребенок получил несколько ударов по голове, и этот эпизод попал на камеру видеонаблюдения.

Позже женщина, которая оказалась бабушкой девочки, признала свою вину и раскаялась в содеянном. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020