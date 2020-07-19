Прокуратура проверит дело избитого отчимом ребенка в Подмосковье

Прокуратура приступила к проверке по факту избиения мужчиной его двухлетнего пасынка в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства по Московской области.

«Прокуратурой Московской области в ходе проверки, проведение которой поручено Дмитровской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего», — заявил собеседник информагентства.

Ранее в региональном управлении СК по Московской области сообщили, что задержали молодого человека, который подозревается в истязании своего двухлетнего пасынка. По предварительным данным, систематические избиения ребенка продолжались с начала июля. На допросе мужчина заявил, что применял силу из-за неприязни.

Следователи уже опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Московской области, ребенок госпитализирован, а в отношении его 29-летней матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В Красноярске 15 июня женщина избила в лифте дома маленькую девочку. Ребенок получил несколько ударов по голове, и этот эпизод попал на камеру видеонаблюдения.

Позже женщина, которая оказалась бабушкой девочки, признала свою вину и раскаялась в содеянном. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ).