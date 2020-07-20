Во время пандемии россияне начали усыновлять детей в онлайн-режиме

Из-за того, что в период пандемии коронавируса учреждения для сирот оказались закрыты для посещений, малышей впервые начали усыновлять онлайн, сообщила «Известиям» член совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Альшанская.

Дистанционно практикуются и другие формы семейного устройства: передача под опеку, в приемную семью.

— Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство кандидатов с детьми проходят в формате видеоконференции. Сбор документов происходит тоже онлайн. В офлайне только получают медицинские справки и забирают ребенка. Причем обычно малыша выводят за территорию учреждения, чтобы посторонние не контактировали с остальными детьми, — рассказала Елена Альшанская.

В России стоит продолжить практику устройства детей в семьи с использованием дистанционных технологий, говорится в отчете по итогам общественного мониторинга деятельности организаций для детей-сирот в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Этот документ подготовили члены совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

С 1 марта по 12 мая из детдомов 29 малышей были переданы на усыновление, 282 — на безвозмездную опеку, 618 — в приемную семью, говорится в отчете.

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Без лишних смотрин: в России начали усыновлять детей в онлайн-режиме