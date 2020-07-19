Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Главный тренер ФК «Урал» подал в отставку
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели лидера группы «Синдром восьмиклассника»
Мир
Турция отказалась возобновлять прямые рейсы с Ираном из-за COVID-19
Мир
Власти Каталонии обсудят подачу иска против короля Хуана Карлоса
Общество
Роспотребнадзор представил новые правила работы общепита

Умер вице-премьер Самарской области

0
Фото: Департамент информационной политики Самарской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Умер заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Об этом написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 19 июля, губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Ушел друг, соратник, единомышленник, на которого всегда и во всем можно было положиться. Человек, в котором сочеталась энергия и блистательный интеллект, ответственность и настойчивость. Александр Викторович Карпушкин. Вечная память и спасибо за все!» — отметил чиновник.

Самарский губернатор от имени правительства Самарской области и от себя лично также выразил «глубокие и искренние соболезнования» в связи с уходом из жизни вице-премьера региона.

«Александр Викторович был человеком во многом уникальным: блестящий интеллект, талант руководителя, опыт и глубокие познания позволяли ему успешно работать в различных отраслях, достигая достойных результатов», — приводит слова Азарова пресс-служба правительства.

С 2010 по 2014 год Карпушкин руководил департаментом экономического развития администрации Самары, позже занимал пост первого заместителя главы города. С 2015 по 2018 год работал директором по поддержке блока антикризисного управления. В феврале 2018 года был назначен на пост первого замглавы Самары, а в декабре — зампредседателя правительства области.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020