Умер вице-премьер Самарской области

Умер заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Об этом написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 19 июля, губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Ушел друг, соратник, единомышленник, на которого всегда и во всем можно было положиться. Человек, в котором сочеталась энергия и блистательный интеллект, ответственность и настойчивость. Александр Викторович Карпушкин. Вечная память и спасибо за все!» — отметил чиновник.

Самарский губернатор от имени правительства Самарской области и от себя лично также выразил «глубокие и искренние соболезнования» в связи с уходом из жизни вице-премьера региона.

«Александр Викторович был человеком во многом уникальным: блестящий интеллект, талант руководителя, опыт и глубокие познания позволяли ему успешно работать в различных отраслях, достигая достойных результатов», — приводит слова Азарова пресс-служба правительства.

С 2010 по 2014 год Карпушкин руководил департаментом экономического развития администрации Самары, позже занимал пост первого заместителя главы города. С 2015 по 2018 год работал директором по поддержке блока антикризисного управления. В феврале 2018 года был назначен на пост первого замглавы Самары, а в декабре — зампредседателя правительства области.