Названа дата прощания с погибшей актрисой из «Убойной силы»

Прощание с актрисой театра и кино Мариной Макаровой пройдет в среду, 22 июля, в 11:00. Об этом говорится в сообщении Костромского камерного драматического театра, в котором работала артистка, на его странице в соцсети «ВКонтакте» 19 июля.

«Панихида по усопшей состоится в храме Святого Праведного Иоанна Кронштадского по адресу: улица Привокзальная, дом 5Б», — говорится в сообщении.

Кроме того, коллектив театра поблагодарил зрителей за то, что они помогали собрать деньги на лечение Макаровой. «Но деньги в этой жизни решают далеко не все. Все мы вместе старались помочь и спасти человеческую жизнь, а это самое главное. Это самое ценное. Одному Богу известно, когда слишком рано, а когда уже слишком поздно», — отметили в театре.

Худрук театра Борис Голодницкий заявил телеканалу РЕН ТВ, что причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Как отмечало Федеральное агентство новостей, в июне врачи диагностировали у артистки рак желудка четвертой стадии. Она лечилась в Костромском онкологическом диспансере имени Н.Н. Блохина.

В театре сообщили о смерти Макаровой ранее в воскресенье. Ей было 45 лет.

Макарова известна телезрителям по ролям в сериалах «Убойная сила», «Опера-2. Хроники убойного отдела» и «Тайны следствия».