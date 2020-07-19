Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Главный тренер ФК «Урал» подал в отставку
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели лидера группы «Синдром восьмиклассника»
Мир
Турция отказалась возобновлять прямые рейсы с Ираном из-за COVID-19
Мир
Власти Каталонии обсудят подачу иска против короля Хуана Карлоса
Общество
Роспотребнадзор представил новые правила работы общепита

На Ленинградской АЭС загрузили ядерное топливо на втором блоке

0
Выделить главное
вкл
выкл

Началась загрузка ядерного топлива в реактор на новом российском энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС, передает 19 июля пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

«В реактор загружена первая топливная сборка. Всего будет последовательно загружено 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом», — говорится в сообщении.

Таким образом, на энергоблоке начат так называемый этап физического пуска, который в среднем занимает около двух месяцев.За физическим следуют энергетический пуск — начало выдачи энергоблоком электричества в сеть, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование блока на номинальной мощности.

Целиком загрузка топлива по плану будет завершена в течение нынешнего года, а в 2021 году энергоблок будет введен в промышленную эксплуатацию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020