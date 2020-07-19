На Ленинградской АЭС загрузили ядерное топливо на втором блоке

Началась загрузка ядерного топлива в реактор на новом российском энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС, передает 19 июля пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

«В реактор загружена первая топливная сборка. Всего будет последовательно загружено 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом», — говорится в сообщении.

Таким образом, на энергоблоке начат так называемый этап физического пуска, который в среднем занимает около двух месяцев.За физическим следуют энергетический пуск — начало выдачи энергоблоком электричества в сеть, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование блока на номинальной мощности.

Целиком загрузка топлива по плану будет завершена в течение нынешнего года, а в 2021 году энергоблок будет введен в промышленную эксплуатацию.