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В Москве открылась трамвайная линия между метро «Павелецкая» и «Пролетарская»

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Трамвайные пути у Павелецкого вокзала в Москве снова открыты для пассажиров. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

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В результате переноса путей трамваи будут останавливаться прямо перед зданием вокзала и поворачивать в сторону станции «Пролетарская».

«Также по маршрутам № А, 39 в центре и № 47, 49 в районе Нагатино впервые поехали современные низкопольные вагоны «Витязь-Москва». Вернулись «Витязи» и на маршрут № 1 в Чертаново», — цитирует пресс-служба руководителя департамента транспорта и дорожно транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

По его словам, теперь родителям с колясками, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями будет удобнее совершать поездки на трамвае.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала года на городские улицы вышли 362 новых автобуса, 40 трамваев и 132 электробуса. При этом градоначальник подчеркнул, что требования к производителям транспорта постоянно повышаются. В частности, в наземном транспорте планируется внедрять современные системы очистки и обработки воздуха, которые раньше действовали только в метро.

29 июня Собянин заявил, что открытая станция «Славянский бульвар» МЦД-1 станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, соединяющим метро, МЦД и наземный транспорт.

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