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Несколько лесных пожаров потушили за три дня в Тюменской области

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Жара в Тюменской области стала причиной лесных пожаров. Огонь вспыхнул в Заводоуковском, Абатском, Тюменском, Голышмановском, Ишимском лесничествах. Возгорания удалось оперативно потушить.

«За минувшие трое суток возгорания были из-за грозы только на отдаленном участке в авиационной зоне Вагайского района. Остальные семь пожаров из-за несоблюдения правил пожарной безопасности», – прокомментировал Олег Турнаев, начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса региона.

Как отмечает портал «Наш город», в лесах усилен контроль. Для обнаружения природных пожаров ежедневно ведётся авиапатрулирование и наземное. Все термоточки фиксируются в информационной системе мониторинга «Рослесхоз» и проверяются. Региональный пункт диспетчерского управления работает в круглосуточном режиме.

В некоторых регионах России в 2020 году леса стали гореть сильнее, чем когда-либо за последние 20 лет, рассказали «Известиям» во Всемирном фонде дикой природы (WWF), где проанализировали статистику Рослесхоза. В их числе Белгородская, Воронежская, Кемеровская, Курская, Липецкая, Новосибирская, Омская и Орловская области, а также республика Адыгея. В первую очередь на это повлияли климатические факторы.

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