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Опубликовано видео с места гибели лидера группы «Синдром восьмиклассника»
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Опубликовано видео с места гибели лидера группы «Синдром восьмиклассника»

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Фото: РЕН ТВ
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Появилось видео с места гибели выпавшего из окна фронтмена панк-группы «Синдром восьмиклассника» Альберта Галимзянова. Ролик в воскресенье, 19 июля, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По его данным, у юноши были проблемы с наркотической зависимостью. Накануне он пообещал друзьям бросить употребление запрещенных препаратов.

О гибели Галимзянова сообщалось ранее в этот же день. Как утверждают очевидцы, инцидент произошел в доме на улице Варшавской.

В группе «Синдром восьмиклассника» погибший являлся вокалистом и гитаристом. Сам коллектив позиционировал себя как панк-группу, исполняющую депрессивную музыку.

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