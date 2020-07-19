Опубликовано видео с места гибели лидера группы «Синдром восьмиклассника»

Появилось видео с места гибели выпавшего из окна фронтмена панк-группы «Синдром восьмиклассника» Альберта Галимзянова. Ролик в воскресенье, 19 июля, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По его данным, у юноши были проблемы с наркотической зависимостью. Накануне он пообещал друзьям бросить употребление запрещенных препаратов.

О гибели Галимзянова сообщалось ранее в этот же день. Как утверждают очевидцы, инцидент произошел в доме на улице Варшавской.

В группе «Синдром восьмиклассника» погибший являлся вокалистом и гитаристом. Сам коллектив позиционировал себя как панк-группу, исполняющую депрессивную музыку.