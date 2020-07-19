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Турция отказалась возобновлять прямые рейсы с Ираном из-за COVID-19
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Турция отказалась возобновлять прямые рейсы с Ираном из-за COVID-19

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Фото: Global Look Press/Thorsten Wagner/onemorepicture
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Власти Турции приняли решение не возобновлять прямые рейсы с Ираном из-за обострения ситуации с COVID-19. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

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Как сообщает Mehr news agency, соответствующее ограничение было введено приказом министерств транспорта и здравоохранения Турции.

В то же время иранские авиакомпании начали продавать билеты в Турцию еще несколько недель назад. Ожидалось, что рейсы возобновятся с 21 июля.

Вместе с тем авиакомпания Turkish Airlines еще в субботу объявила о том, что возобновляет полеты в Иран, сообщает «РИА Новости».

Накануне президент Ирана Хасан Рухани сказал, что первая волна вспышки вируса прошла и теперь страна борется со второй волной, пишет Anadolu Agency.

«В отчете [министерства] говорится, что мы должны ожидать, что число людей, нуждающихся в госпитализации, будет вдвое больше числа людей, госпитализированных за последние пять месяцев», — сказал Рухани.

По данным Worldometer, в Иране зафиксировано 273,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, 14,1 тыс. человек скончались, 237,7 тыс. выздоровели.

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