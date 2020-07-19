Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

В Московской области ожидаются дождь с грозой и сильный ветер, передает в воскресенье, 19 июля, главное управление МЧС России по региону.

«С 15:00 до конца суток 19 июля по Московской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/сек.», — цитирует ТАСС пресс-службу подмосковного главка МЧС.

При нахождении на улице спасатели советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

В МЧС также рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и рекламных щитов или ставить машину в гараж.

Ранее в этот же день Гидрометцентр России из-за грозы объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.