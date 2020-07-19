Роспотребнадзор представил новые правила работы общепита

Роспотребнадзор разработал новые правила работы заведений общественного питания. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу указано, что правила разработаны в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен предыдущих подзаконных актов, которые утрачивают силу с 1 января 2021 года. Предыдущие правила были утверждены в августе 1997 года.



По большей части документ содержит уточнение норм ввиду изменившегося законодательства и современных реалий. Так, в нем закреплена возможность заказа дистанционным способом, а также право клиента оформить предварительный заказ «через интернет, по телефону и иные средства связи».



Помимо того, правила включают в себя пункт, согласно которому заведение общепита не имеет права без согласия клиента включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости продукта, указанной в меню. К подобным расходам могут относиться чаевые, комиссии, доплаты, а также чаевые официантам. В случае, если такие расходы были оплачены, потребитель может потребовать вернуть уплаченную сумму.

8 июля стало известно, что заведения общепита Москвы к началу июля восстановили посещаемость на 40% от мартовских показателей. Летние веранды кафе и ресторанов в Москве возобновили работу 16 июня после ограничений, связанных с распространением коронавируса. На 23 июня было запланировано полное возобновление работы общепита в городе.