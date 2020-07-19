Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Главный тренер ФК «Урал» подал в отставку
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели лидера группы «Синдром восьмиклассника»
Мир
Турция отказалась возобновлять прямые рейсы с Ираном из-за COVID-19
Мир
Власти Каталонии обсудят подачу иска против короля Хуана Карлоса
Общество
Роспотребнадзор представил новые правила работы общепита

Роспотребнадзор представил новые правила работы общепита

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор разработал новые правила работы заведений общественного питания. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Пришли на выручку: средний чек в общепите вырос почти вдвое
После открытия летних веранд москвичи тратят в ресторанах в среднем 1,6 тыс. рублей

В пояснительной записке к документу указано, что правила разработаны в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен предыдущих подзаконных актов, которые утрачивают силу с 1 января 2021 года. Предыдущие правила были утверждены в августе 1997 года.

По большей части документ содержит уточнение норм ввиду изменившегося законодательства и современных реалий. Так, в нем закреплена возможность заказа дистанционным способом, а также право клиента оформить предварительный заказ «через интернет, по телефону и иные средства связи».

Помимо того, правила включают в себя пункт, согласно которому заведение общепита не имеет права без согласия клиента включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости продукта, указанной в меню. К подобным расходам могут относиться чаевые, комиссии, доплаты, а также чаевые официантам. В случае, если такие расходы были оплачены, потребитель может потребовать вернуть уплаченную сумму.

8 июля стало известно, что заведения общепита Москвы к началу июля восстановили посещаемость на 40% от мартовских показателей. Летние веранды кафе и ресторанов в Москве возобновили работу 16 июня после ограничений, связанных с распространением коронавируса. На 23 июня было запланировано полное возобновление работы общепита в городе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020