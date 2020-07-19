Жителей Омской области предупредили о грозе, граде и сильном ветре

Обь-Иртышское гидрометеоуправление информирует об ухудшении погоды. В воскресенье, 19 июля, изнуряющая жара сменится грозой с градом и шквалистым ветром до 22 м/с.

ГУ МЧС по Омской области напомнило о правилах безопасности. В ветреную погоду спасатели просят не разжигать костер на улице и следить за детьми. Автомобили следует парковать вдали от деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, передает ИА «Город55». Во время бури не следует выходить из дома, плавать на надувных лодках и других маломерных судах, рыбачить, купаться.

Как стало известно 17 июля, в Исилькульском районе Омской области был введен режим ЧС из-за аномально жаркой погоды. После аварии на водоводе возникли трудности с водоснабжением. Местные власти пытаются согласовать график подачи воды и решить вопрос со сроками реконструкции водопровода.