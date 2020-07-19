Момент ДТП с перевернувшимися грузовиками в Москве попал на видео

ДТП с двумя фурами на Нижегородской эстакаде в Москве запечатлели камеры видеонаблюдения. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Во время движения у бетономешалки отвалились задние колеса, она начала заваливаться на бок и рухнула на дорогу. В момент падения грузовик зацепил другую фуру, которая от столкновения перевернулась.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в этот же день стало известно о ДТП с участием четырех автомобилей, включая две маршрутки, которое произошло на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова в Москве.