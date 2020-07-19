Посол России заявил об отсутствии смысла вмешиваться в выборы в Великобритании

Россия не видит смысла вмешиваться в британские выборы, так как с любой властью Москва готова выстраивать отношения. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Вне зависимости от того, кто побеждает — консерваторы или лейбористы, мы всегда будем стараться работать над улучшением отношений между нашими странами. Сейчас победили консерваторы, и мы работаем с ними», — сказал Келин в интервью британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си».

Он добавил, что комиссия, которая в настоящее время занимается разбирательством в этом деле, уже выяснила, что несколько кибератак шли напрямую из Великобритании.

На этой неделе министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет свидетельств «полномасштабного вмешательства» России в парламентские выборы 2019 года. Вместе с тем он считает, что Москва предпринимала попытки повлиять на демократические процессы путем публикации различных документов.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявления Лондона о вмешательстве России в выборы звучат туманно и противоречиво.

В посольстве России в Великобритании в свою очередь сообщили, что Москва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Соединенного Королевства.