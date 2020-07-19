Три человека пострадали при хлопке газа в квартире в Барнауле

Три человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире многоэтажного жилого дома в Барнауле. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

«Потерпевших, предположительно трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона. Предположительно, разрушений нет», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Правоохранительными органами проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее,19 июля, сообщалось, что хлопок произошел в одном из жилых домов по улице Глушкова. Местный новостной портал Amic.ru со ссылкой на паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте» уточнил, что ЧП произошло на втором этаже по адресу: улица Глушкова, 3.

Издание опубликовало фотографии и видео с места ЧП. На фото видны два выбитых окна, а также осколки и обломки рам, которые лежат на земле.